Сьогодні в Києві відбудеться фінал Євробачення-2017

У Києві сьогодні, 13 травня, відбудеться фінал 62-го пісенного конкурсу Євробачення, який завдяки перемозі української співачки Джамали в 2016 році в Стокгольмі, другий раз отримала право проводити Україна.

Містом-господарем Єврошоу шляхом відбору було визначено Київ. Українська столиця боролася за це звання ще з п'ятьма містами: Дніпром, Львовом, Одесою, Харковом і Херсоном.

Взяти участь у пісенному конкурсі виявили бажання 42 країни - це максимальна кількість учасників, яка досі на Євробаченні траплялася лише двічі - в 2008 і 2011 роках. В третій раз на сцену пісенного конкурсу в цьому році вийшов представник Австралії. А для Австрії, Великобританії та Данії цей конкурс став ювілейним. Ці країни відзначили 60-ту річницю своєї участі в Євробаченні.

Перший півфінал відбувся 9 травня і далі пройшли представники Швеції, Австралії, Бельгії, Азербайджану, Португалії, Греції, Молдови, Кіпру, Вірменії та Польщі.

У другому півфіналі тріумфували Нідерланди, Білорусь, Австрія, Румунія, Угорщина, Данія, Хорватія, Норвегія, Болгарія та Ізраїль.

У фіналі виступлять 26 країн: по 10 півфіналістів, країни "Великої п'ятірки" (Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Великобританія) і Україна, як приймаюча країна.