США готові до постачання Саудівській Аравії зброї на $100 млрд

США близькі до завершення укладення угод з Саудівською Аравією про постачання зброї на $100 мільярдів.

Про це заявив представник Білого дому за тиждень до візиту президента США Дональда Трампа до Саудівської Аравії, повідомляє Reuters.

За словами представника Білого дому, який говорив на умовах анонімності, загалом пакет угод з Саудіською Аравією щодо зброї і обладнання може перевищити 300 мільярдів доларів протягом десяти років.

"Ми на завершальній стадії низки угод" - сказав співрозмовник агентства.

Варто зазначити, що Трамп відбуває у свій перший закордонний візит 19 травня. Першою країною, яку він відвідає, буде Саудівська Аравія.

США є головним постачальником Саудівської Аравії, якщо йдеться про військові потреби країни. В останні роки США постачали Саудівській Аравії різноманітну техніку і обладнання від винищувачів F-15 до систем командування і контролю вартістю десятки мільярдів доларів.