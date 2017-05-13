США готові надати міжнародну допомогу в боротьбі з кібератаками

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило про готовність надати технічну підтримку і допомогу в боротьбі з програмою-вимагачем WannaCry, повідомляється на сайті міністерства.

У повідомленні говориться, що тип шкідливого програмного забезпечення, що заражає комп'ютер і обмежує доступ до нього до оплати коштів, відомий як Ransomware.

Наголошується, що в березні був випущений патч, призначений для усунення вразливості перед вірусом. Установка патча допомагає захистити вашу операційну систему від цієї загрози, повідомили в міністерстві.

"Ми активно обмінюємося інформацією, пов'язаною з цією подією, і готові надати технічну підтримку і допомогу, у разі необхідності, нашим партнерам, як у США, так і на міжнародному рівні", — йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві додали, що у МВБ працюють професіонали в області кібербезпеки, які можуть надати експертну допомогу критично важливим об'єктам інфраструктури.

Нагадаємо, в п'ятницю, 12 травня, вірус-вимагач WannaCry охопив щонайменще 74 країни, в тому числі Росію, Україну і Тайвань. Мова йде про шкідливу програму WannaCry. Вірус потрапляє на пристрій через знімні носії або мережу і повністю блокує його. Для відновлення доступу до інформації вимагають заплатити в криптовалюті.

Перша хвиля кібератаки торкнулася лікарень Великобританії.

Мова йде про суму, еквівалентну $300-600. "Медуза" встановила , що на біткоін-гаманець, який вказали автори вірусу, перерахували понад $6 тисяч.