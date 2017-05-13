США не треба переконувати, що в Україні війна, а не внутрішній конфлікт, - Грицак

США - одна з небагатьох країн, яку не потрібно переконувати, що в Україні війна, а не внутрішній конфлікт.

Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Грицак на зустрічі з представниками Конгресу США на чолі з головою Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майклом МакКолом, йдеться на сайті відомства.

"США – одна з небагатьох країн, яку не потрібно переконувати в тому, що події в Україні – не внутрішній конфлікт, а війна. В умовах триваючої агресії СБУ була змушена розширити свої функції, перетворившись у «воюючу спецслужбу», співробітники якої на постійній основі перебувають у зоні проведення АТО", - сказав Грицак.

Американські конгресмени запевнили керівництво СБУ у своїй єдності в питаннях підтримки України, підкресливши, що продовжують виступати за територіальну цілісність держави, наполягаючи на збільшенні фінансової допомоги для України.

Сторони обговорили питання протидії тероризму, боротьби з кіберзагрозами зі сторони РФ та перспективи зміцнення співробітництва у зазначених сферах.