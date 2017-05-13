США зацікавилися досвідом танкістів ЗСУ, які воювали проти російських танків

Західні військовослужбовці під час навчань Strong Europe Tank Challenge 2017, проведених в Німеччині, зацікавилися досвідом танкістів ЗСУ, які воювали проти російських танків.

Міжнародні навчання проходили з 7 по 12 травня в Графенвері і були організовані командуванням ЗС США в Європі та Командування Сухопутних військ ЗС Німеччини, в них брали участь і українські танкісти на модернізованих Т-64БВ.

За словами головкому Сухопутних військ ЗС США в Європі генерала Бена Ходжеса, український танк Т-64 зацікавив західних колег, зокрема, виходячи з досвіду його використання проти російських танків:

"Українці використовують дуже маневрений танк на відміну від американських Абрамсів і німецьких Леопардів або ж французьких Леклерків ... Досвід українського взводу, який воював проти російських танків є надзвичайно корисним для всіх нас. Це один з мотивів ухвалення рішення про участь України у нинішніх змаганнях, і сподіваюся, що вони будуть у них брати участь і далі, - цитує Ходжеса прес-служба українського оборонного відомства.

У підсумку, першість Strong Europe Tank Challenge-2017 завоював танковий взвод ЗС Австрії на танки Leopard 2A4. Друге місце зайняли німецькі танкісти на танк Leopard 2A6. "Бронзу" отримали американські військові на танках M1A2 Abrams SEP.

Українські танкісти за рейтингом отриманих балів посіли п'яте місце, продемонструвавши один із трьох найкращих результатів стрільби штатним снарядом з танка.