Суд ООН визначив графік розгляду справи України проти Росії до літа 2019 року

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй визначив графік розгляду справи України проти Росії до літа 2019 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ.

"12 травня в Гаазі відбулася нарада делегацій сторін у справі "Україна проти РФ" у МС ООН під головуванням голови Суду Ронні Абрахама, за результатами якої визначено графік подальших процедур у справі. Україна повинна подати свій письмовий меморандум до 12 червня 2018 року, Російська Федерація свій контр-меморандум - до 12 липня 2019 року", - наголошується в повідомленні.

Також підкреслюється, що строки подання меморандуму України - 13 місяців - відповідають загальному наміру української сторони.

Результати засідання, яке мало процедурний характер, будуть оформлені наказом голови Суду.

Нагадаємо, 19 квітня Міжнародний суд ООН у Гаазі оголосив своє проміжне рішення за позовом України до Росії. Зокрема суд відмовив Україні в накладенні тимчасових заходів на РФ у частині позову про фінансування Росією тероризму. Суд також відмовив у частині позову про расову дискримінацію на умовах України. Однак суд частково задовольнив позов, постановив застосувати тимчасові заходи до РФ за дискримінацію кримськотатарського народу, зобов'язав дати доступ до навчання українською мовою та відновлення роботи Меджлісу. Крім того, суд зобов'язав Україну і Росію виконувати мінські угоди в повному обсязі.