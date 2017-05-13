У Києві відкрили музей вінтажної техніки Apple

У столиці відкрили безкоштовний музей вінтажних комп’ютерів Mac.

Експозиція MacPaw Museum розташувалась в офісі компанії MacPaw, повідомляє Аin.ua.

Загалом у музеї 70 експонатів, 13 з яких культові комп’ютери. Тут є Macintosh 128k, особисто підписний співзасновник фірми Apple Стівом Возняком, колекційні моделі минулих айфонів, книги про дизайн Apple тощо.

Основою для виставки стала колекція макінтошів, придбаних на аукціоні у Нью-Йорку.

Виставка діятиме на постійній основі і буде безкоштовною, але на неї потрібно попередньо записатися.