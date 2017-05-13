У Луцьку розпочалися міжнародні легкоатлетичні змагання серед юніорів

Матчева зустріч серед юніорів України, Кіпру, Румунії, Ізраїлю і Білорусі має стати найбільшим міжнародним легкоатлетичним змаганням в Україні у 2017 році. Найкращі молоді атлети з п’яти країн Європи змагатимуться у тридцяти видах програми.

Як повідомив прес-аташе Федерації легкої атлетики Волинської області Юрій Конкевич, серед 30 атлетів, які захищатимуть честь держави на матчі в Луцьку, є чимало хоч молодих, але дуже відомих спортсменів. Чи не найбільшою "зірочкою" матчевої зустрічі стане броварчанка Аліна Шух – бронзова медалістка чемпіонаті світу-2015, рекордсменка світу у семиборстві, чемпоінка Європи серед юнаків в Грузії (2016). У січні цього року Аліна встановила новий світовий рекорд з пятиборства у приміщенні. На 400 м та в естафеті 4х100 м змагатиметься Джойс Коба. Вінничанка – учасниця багатьої рейтингових змагань. У 2014 році вона була другою на 200-метрівці Літніх юнацьких Малихін, Олімпійських ігор у Нанкіні. У стрибках із жердиною в Луцьку виступить Владислав Малихін, юнацький рекордсмен України (5,55 м). В естафетній жіночій команді 4х100 м бігтиме Марія Сацюк – легкоатлетка із Нововолинська, вихованка тренера Віктора Короля. Марія – неодноразова чемпіонка і призерка чемпіонатів України.

На відкриття турніру у Луцьк прибули президент Європейської федерації легкої атлетики Свейн Арне Хансен, члени Ради Європейської федерації легкої атлетики Грегор Бенчіна та Мартен Гулай, заступник Міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул, Герой України, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. На зустрічі у Луцькій міській раді вони відзначили, що стадіон "Авангард", на якому й відбуваються змагання, є одним з найкращих легкоатлетичних стадіонів в Україні. Це один з двох сертифікованих в Україні стадіонів для проведення змагань міжнародного рівня. Стадіон реконструйований за кошти благодійного фонду Ігоря Палиці "Тільки разом". У Луцьку уже відбувалися великі спортивні змагання, на стадіоні мають змогу тренуватися як професійні спортсмени, так і аматори.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк