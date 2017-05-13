У Львові відбудеться XXXVI фестиваль музичного мистецтва "Віртуози"

Офіційно традиційне для міста Лева весняно-літнє мелодійне свято розпочнеться 19 травня і триватиме понад три тижні – до 11 червня. Аби взяти участь у форумі, до Львова приїдуть музиканти чи не з цілого світу. На мапі «Віртуозів» – Азербайджан, Естонія, Іспанія, Італія, Німеччина, Польща, Сполучені Штати Америки, Швейцарія ... У програмі, а складається вона з вісімнадцяти концертів, – перлини класики європейських та українських композиторів.

В афіші заходу – вечір італійської вокальної музики, бароковий скрипковий концерт, вечори чеських шедеврів, творів Людвіга ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта, Йоганнеса Брамса, Антоніо Вівальді, Георга Фрідріха Генделя, Мирослава Скорика, також – низка симфонічних концертів та багато чого іншого – різноманітного і цікавого.

Арт-майданчики «Віртуозів» – філармонія і Будинок органної та камерної музики.

Серед зіркових гостей фесту, зокрема, скрипалі Олег Криса та Сюзанна Мате, альтист і диригент Олександр Земцов, альтист Андрій Війтович, оперна співачка сопрано Софія Соловій, піаністи Жанна Микитка, Фархад Бадалбейли, Дмитро Онищенко, Микола Сук та Вадим Неселовський, флейтист Дженіфер Грім.

На старті фестивалю, 19 травня, у Концертному залі ім. Станіслава Людкевича у виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії лунатиме музика Фікрета Амірова («Азербайджанське капричо»), Мирослава Скорика («Гуцульський триптих»), Джорджа Гершвіна (« Концерт in F для фортепіано з оркестром») та Кара Караєва (« Друга сюїта з балету «Стежкою грому»), і ця програма відкриття «Віртуозів» є ретроспективою різних національних шкіл: від негритянських мотивів американської джазової музики – через особливі лади та контрастні зміни настроїв Гуцульщини – аж до східних мотивів Азербайджану. «Всі вони різні й усі надзвичайно близькі в своїй безпомилковій простоті та щирості», – говорять організатори фесту. І додають: «Так музика долає кордони й об’єднує нації».

Насамкінець варто зазначити, що цього року заплановане й «Передвікриття» «Віртуозів», котре відбудеться 18 травня за межами Львова – у Підгорецькому замку, а це – один із найцінніших і найкрасивіших замків Центрально-Східної Європи, пам’ятка архітектури національного значення XVII–XVIII ст., епохи пізнього Ренесансу і бароко.

Публіці запропонують музичну драму для читця, трьох танцівників та інструментального септету Ігоря Стравінського «Історія солдата». Це повчальна історія про вічне коло людських бажань та пристрастей, прем’єра якої, до речі, відбулася майже півстоліття тому саме у Львові – 1968 року.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.