У НАТО відповіли на звинувачення в нерішучості по відношенню до Росії

Заступник генсека НАТО Роуз Геттемюллер в інтерв'ю НВ відповіла на критику Альянсу за нерішучість на тлі агресії Росії проти України.

Вона визнала, що Україна зіткнулася з жорстким порушенням норм міжнародного права з боку Росії, яка анексувала Крим і вторглася на Донбас, але при цьому зазначила, що міжнародні інститути не всесильні.

"Звичайно, ми повинні виступати проти подібних дій. Але не забувайте, що міжнародні інститути теж можуть не всі, віддаючи пріоритет дипломатичним зусиллям", - сказала Гетемюллер.

За її словами, в більшості випадків не інститути, а держави повинні вступати в переговори і вирішувати конфлікти. Вона привела в приклад Сирії, де триває громадянська війна. Втім заступник генсека НАТО додала, що є й інші випадки: так, Альянс "надає рішучу підтримку в Афганістані, куди спрямовані істотні ресурси для підготовки афганської національної армії".

"НАТО виступає за верховенство міжнародного права, тому що це несе передбачуваність і безпека ситуації в світі. Так що проблема не стільки з інститутами, які не бояться займати чітку позицію, а в тому, що багато країн не поважають міжнародне право", - зазначила Гетемюллер.