Укрзалізниця призначила одразу три додаткових потяги на Захід України

Через збільшення попиту Укрзалізниця призначила 3 додаткових поїзди: Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, Дніпро - Київ, Харків - Ужгород.
Як йдеться у повідомленні компанії, окрім того курсуватимуть додаткові поїзди:
№249 / 250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці. Вирушатиме з Києва 12, 19, 26 травня, з Чернівців - 14, 21, 28 травня.
№179 Дніпро - Київ, з Дніпра і Києва 14, 28 травня.
№235 Харків - Ужгород, з Харкова - 12, 16, 19, 23, 26, 30 травня, з Ужгорода - 14, 17, 21, 24, 28, 31 травня.
№136 Одеса - Чернівці, з Одеси 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 травня, з Чернівців - 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 , 31 травня.
№92 Костянтинівка - Одеса, з Костянтинівки 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 травня, з Одеси -12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 травня .
№736 Київ - Запоріжжя, з Києва та Запоріжжя 13, 16, 20, 23, 27, 30 травня.