Уряд США: В ОРДЛО нарощують озброєння і залякують спостерігачів ОБСЄ

Тимчасово повірена в справах США при ОБСЄ Кейт Бернс в своєму листі-відповіді до голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні повідомила, що протягом останніх трьох місяців СММ ОБСЄ в Україні зафіксувала збільшення забороненого важкого на території ОРДЛО та залякування спостерігачів, передає Голос Америки.

"Минулого тижня, СММ ОБСЄ бачило 44 випадки наявності зброї в лінії відведення, 42 з яких на територіях непідконтрольних уряду України. У Луганську SMM продовжує фіксувати наявність 30 одиниць зброї, включаючи танки, гаубиці та різні системи запуску ракет", — йдеться в листі.

Також Кейт Бернс повідомила, що підконтрольні Росії сепаратистські сили більш ніж вп’ятеро частіше використовували заборонену зброю порівняно з українськими силами.

"Справжні цифри набагато більше, з огляду на те, що з січня спостерігачам ОБСЄ забороняли доступ 250 разів", — відзначається в листі.

США закликають Росію наказати підконтрольним їй силам припинити залякування співробітників ОБСЄ.

"Сепаратистськими силами під керівництвом Росії було вчинено абсолютну більшість порушень, які включали погрози спостерігачам у період з 1 січня до 23 квітня. Ситуація з того часу не покращилась", — йдеться у зверненні.

Крім залякувань, "російські ставленики" провадять кампанію з дезінформації, що ще більше посилює небезпеку для спостерігачів.