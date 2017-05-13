В Іспанії на паломницькому маршруті з'явився безкоштовний Wi-Fi

Люди, які прямують до монастиря Санто-Торібіо-де-Льєбана в іспанській провінції Кантабрії, тепер зможуть скористатися бездротовим інтернетом.

На всьому шляху проходження паломників обладнано безшовну Wi-Fi-мережу, яка містить 15 точок. Проект має назву Peregrino Lebaniego Digital, повідомляє Попутно.

Крім того, спеціально для маршруту розроблено мобільний додаток. Він знайомить із пам'ятками й місцями, де можна переночувати або перекусити, йдучи до монастиря.

Проект фінансується однією з електричних компаній. Інтернет-обладнання підключено до "зелених" джерел живлення – сонячних батарей.

Зазначається, що це не єдині поліпшення, які чекають на маршрут. Інші новинки мають з'явитися вже цього літа.