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В Україні на 13% зменшилася кількість ДТП з потерпілими, – Нацполіція

13 травня, 2017 - 18:34
Фото: chv.tv

В Україні за останні чотири місяці кількість дорожньо-транспортних пригод із потерпілими зменшилася на 13%. Про це повідомив начальник управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України Іван Прохоренко, передає УНН.

“Ми маємо тенденцію до зниження пригод із потерпілими – порядку 13% як самих пригод, так і потерпілих осіб. І більше 20% зменшення кількості загиблих у ДТП. Це великий позитив. Це за чотири (останніх — ред.) місяці”, — розповів Прохоренко.

Водночас він зауважив, що загальна кількість ДТП все ж має тенденцію до збільшення.

Джерело: УНН
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