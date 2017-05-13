В Україні на 13% зменшилася кількість ДТП з потерпілими, – Нацполіція

В Україні за останні чотири місяці кількість дорожньо-транспортних пригод із потерпілими зменшилася на 13%. Про це повідомив начальник управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України Іван Прохоренко, передає УНН.

“Ми маємо тенденцію до зниження пригод із потерпілими – порядку 13% як самих пригод, так і потерпілих осіб. І більше 20% зменшення кількості загиблих у ДТП. Це великий позитив. Це за чотири (останніх — ред.) місяці”, — розповів Прохоренко.

Водночас він зауважив, що загальна кількість ДТП все ж має тенденцію до збільшення.