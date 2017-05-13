В Єгипті знайшли стародавнє поховання з 17 муміями періоду еллінізму

У Єгипті археологи виявили стародавнє поховання з 17 добре збереженими муміями, повідомляє Reuters.

Знахідка була зроблена в регіоні Ель-Мінья, що приблизно в 250 км на південь від Каїра. Поховальна камера була виявлена групою студентів Каїрського університету ще в минулому році, але детально досліджена лише тепер.

У гробниці знаходилися вапнякові та глиняні саркофаги, захоронення тварин і стародавні папіруси. Вченим ще належить встановили точне датування мумій, але швидше за все, вони належать до періоду епохи еллінізму і римського панування в Єгипті.

У свою чергу, глава групи дослідників, професор єгиптології Каїрського університету Салах аль-Холі вважає, що в поховальній камері можуть знаходитися 32 мумії, включно з муміями жінок, дітей і немовлят.