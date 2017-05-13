ЄС виділив Україні 10 млн євро на підтримку реформи держуправління

Євросоюз ухвалив рішення про виплату першого фіксованого траншу бюджетної підтримки в рамках програми ЄС "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні", передає прес-служба уряду.

Європейські партнери відзначили, що високо цінують зусилля уряду щодо реформування державного управління та відзначають наявність політичної волі до впровадження цих змін. Про це свідчать кроки уряду, спрямовані на виконання стратегії РДУ (реформи державного управління), а також презентованої міністром Кабінету міністрів Олександром Саєнком концепції реорганізації міністерств та оновлення кадрів на основі концепції запровадження посад фахівців з питань реформ, повідомили в уряді.

"Це особливо важливо саме зараз, коли ми розпочали масштабну реформу міністерств. Плануємо залучити найкращих фахівців, яких обиратимуть за відкритими конкурсами. Працюватимемо над вдосконаленням структур, створюючи нові потужні підрозділи із стратегічного планування та аналізу політик. Міністерства повинні бути сучасними та ефективними. Маємо відповідати на виклики сьогодення та розбудовувати успішну державу", - зазначив О.Саєнко.

"Підтримка наших європейських партнерів – це підтвердження того, що ми на правильному шляху щодо змін в системі державного управління. Маємо успішно впровадити одну з найважливіших для України реформ", - підкреслив він.