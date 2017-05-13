Європол назвав "безпрецедентною" глобальну кібератаку

Нещодавня глобальна кібератака є безпрецедентною та вимагає комплексного міжнародного розслідування.

Про це йдеться у заяві Європейського поліцейського управління - Європолу, оприлюдненій на сайті відомства у зв'язку з кібератакою, що охопила тисячі комп'ютерів по всьому світу.

"Нещодавня атака має безпрецедентний рівень та вимагатиме комплексного міжнародного розслідування для виявлення винних", - відзначили у Європолі.

Європейський центр боротьби з кіберзлочинністю при Європолі тісно співпрацює з кіберпідрозділами країн, що постраждали, та ключовими гравцями індустрії, щоб знизити рівень загрози та допомогти постраждалим.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо про масштабну кібератаку, у результаті якої лікарні й телекомунікаційні компанії по всьому світу стали жертвами хакерів-вимагачів.