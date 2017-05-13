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Земельна реформа має на меті розвиток села, - Гройсман

13 травня, 2017 - 13:18
Фото Артема Сліпачука, "День"

Ключова мета земельної реформи, яку розробляє уряд, розвиток інфраструктури на селі і формування фермерських господарств, здатних виробляти якісний продукт.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я проти того, аби продавати землю іноземцям і великим агрохолдингам. Я вважаю, що це нам не підходить. Я за те, щоб фізособи могли продавати один одному землю, щоб вони створювали фермерські господарства. Виробництво продукту можуть забезпечити фермерські господарства. Робота має бути на селі. А окрім того - нормальне дозвілля, нормальний клуб і лікарський пункт», - зазначив глава уряду.

 
    
Джерело: 112 Україна
          
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