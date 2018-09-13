Аграрна партія оперативно реагуватиме на дії московської агентури, - Скоцик

13 вересня Політична рада Аграрної партії України проголосувала за припинення повноважень і виключила з лав партії Олега Корбана, Михайла Поживанова, Володимира Шандру і Василя Данилова

Про це повідомляє прес-служба партії.

"У зв'язку з численними зверненнями від місцевих партійних організацій про діяльність від імені партії політичних аферистів і московських зрадників, Політична рада проголосувала за припинення повноважень і виключення з лав партії заступника голови Олега Корбана, членів президії Михайла Поживанова Михайла і Володимира Шандру. Також виключили з членів президії та звільнили з посади радника голови Аграрної партії Василя Данилова. Зазначених осіб звинувачують у спробі організації заколоту в партії, зміни керівництва партії і спробі покласти політичну силу під проросійські прапори напередодні президентських і парламентських виборів", - зазначає прес-служба Аграрної партії.

У прес-службі зазначають, що скликання Політради партії стало вимушеним кроком.

"Ми не могли не відреагувати на спробу рейдерського захоплення нашої політичної сили в інтересах проросійських кандидатів. Сьогодні ми кадрово очистилися від людей, які, перебуваючи в лавах партії, сприяли цьому процесу... Хочу підкреслити, що Аграрна партія України ніколи не стане п'ятою колоною Кремля і буде жорстко реагувати на спроби московської агентури перешкодити нам проводити самостійну політику. Одностайне голосування показало, що правда на нашому боці, а ще додам, що відповідно до Статуту партії рішення Політради про виключення осіб з партійних рядів є остаточним і оскарженню не підлягає", - цитує лідера Аграрної партії Віталія Скоцика прес-служба.

Крім цього, на засіданні Політради було визначено дату з'їзду партії - 21 жовтня 2018 року. На з'їзді члени Аграрної партії будуть визначитися щодо формату участі у найближчих виборах президента України.

Також, за інформацією прес-служби, Політрада прийняла рішення про проведення праймеріз (внутрішніх виборів) на вакантні посади голів регіональних організацій партії і встановлено спрощену процедуру створення Кримської і Севастопольської партійних організацій.

Нагадаємо, що лідер Аграрної партії зробив заяву щодо спроби захоплення політсили людьми Медведчука.