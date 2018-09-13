Apple Watch витісняють з ринку швейцарські годинники

Швейцарська індустрія годинників відчуває все більшу конкуренцію й загрозу з боку нового Apple Watch, який здатен виявляти серцеві проблеми у користувачів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на експертів.

«Новий Apple Watch 4 це вже не еволюція, а радше революція, адже він спрямований не лише на зап'ястя хіпстерів, але й на споживачів старших 45 років, які турбуються про своє здоров'я. Цей годинник може навіть робити електрокардіограму для виявлення збоїв у роботі серця свого носія. Apple продовжує додавати нові функції до своїх годинників, чим створює все більшу загрозу для класичних якісних швейцарських годинників», - заявив експерт у годинниковій індустрії Грегорі Понс.

Експерти також оцінюють, що вже до кінця цього року годинники Apple можуть досягти рівнів продажу швейцарських аналогів.

Зараз ціна Apple Watch 4 становить від 399$.