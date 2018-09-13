Банки почали передавати ДФС дані про рахунки ФОПів

Банки почали надавати ДФС інформацією щодо рахунків фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомив в.о. заступника голови ДФС Євген Бамбізов у своєму Facebook.

"Механізм взаємодії ДФС та банківських установ в частині обміну інформацією щодо рахунків фізосіб, які мають статус ФОП, запрацював. Вже маємо дані від банків", — написав він.

Бамбізов нагадав, що ДФС влітку направила банкам вимогу надати інформацію по усіх фізособах, які мають відкриті рахунки.

Таке рішення, за його словами, було прийняте через те, що значна частина ФОП приховує свої справжні прибутки, використовуючи для своєї підприємницької діяльності (конкретно — для розрахунків за послуги та товари) рахунки, відкриті на вимогу фізичних осіб. Зокрема, з майже 2 млн самозайнятих осіб банківські рахунки, відкриті для здійснення підприємницької діяльності, мають лише 964 тисячі ФОП.

"Отже, йдеться про умисне заниження оборотів бізнесу, ухилення від податків. За попередніми оцінками, від цього бюджет зазнає суттєвих втрат — мова йде про мільярди гривень", — додав Бамбізов.

Він уточнив, що наразі, ДФС опрацьовує першу отриману від банків інформацію про рахунки ФОПів. І попередній аналіз свідчить, що лише третина з них відкрита як рахунки для ведення підприємницької діяльності.

Читайте також - У Кабміні пропонують зобов'язати встановити платіжні термінали всіх "ФОПів"