BEAST International Film Festival: КМКФ "Молодість" покаже у португальскому Порту нові українські фільми

З 26 по 30 вересня у місті Порту (Португалія) відбудеться BEAST International Film Festival, присвяченого східноєвропейському кіно. В цьому році у фокусі фестивалю - нові українські фільми. В рамках спеціальної фестивальної програми FOCUS UKRAINE «Молодість» представить українські короткометражні картини, що у 2017-2018 рр. ставали учасниками Національного конкурсу фестивалю.

Так, Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» виступає партнером BEAST International Film Festival у Порту, зокрема в програмі FOCUS UKRAINE, де презентує добірку сучасного українського короткого метру.

КМКФ «Молодість» вже майже півсторіччя займається промотуванням дебютного кіно та відкриттям нових імен, тож саме програмний відділ фестивалю консультував колег у Порту щодо FOCUS UKRAINE. В рамках цієї програми також відбудеться ретроспектива короткометражних стрічок молодої української режисерки Катерини Горностай. Буде показано три найвідоміші картини Горностай: «Віддалік» (2015), що був визнаний найкращим фільмом Національного конкурсу 45-ї «Молодості», «Бузок» (2017) та документальний фільм «Скрізь Майдан» (2015).

А нова стрічка Романа Бондарчука «Вулкан» (Україна, Німеччина, Монако, 2018) стане фільмом-відкриттям BEAST International Film Festival.

Крім того, програмний координатор кінофестивалю «Молодість» Богдан Жук увійде до складу журі конкурсної програми BEAST International Film Festival.

Показ добірки короткого метру від «Молодості» відбудеться 28 вересня.

Програма секції MOLODIST: From Kyiv to Porto:

«Щасливі роки», реж. Світлана Шимко та Галина Ярманова

(Україна, 9’, 2018)

Документальний фільм-дослідження про негетеросексуальних жінок в СРСР із використанням архівних відеоматеріалів і метанарації.

Картина отримала спеціальну відзнаку журі Національного конкурсу на 47-й «Молодості» у червні 2018-го – за тонке відтворення невідомого світу.

«Випуск’97», реж. Павло Остріков

(Україна, 19’, 2017)

Самотнє життя телемайстра Романа порушує приїзд до провінційного містечка однокласниці Люди. Ніхто про неї не чув уже більш як двадцять років, ще з часів шкільного випуску. І зараз Роман намагається не втратити її знову.

Стрічка отримала «Золотого скіфського оленя» як найкращий фільм Національного конкурсу на фестивалі «Молодість. Пролог» у жовтні 2017-го.

«Поза зоною», реж. Нікон Романченко

(Україна, 28’, 2018)

Люба працює на кондитерській фабриці. Її син знаходиться в зоні воєнних дій та не виходить на зв’язок. Мати їде на пошуки свого сина на незнайому їй територію.

Фільм отримав спеціальну відзнаку журі Національного конкурсу 47-ї «Молодості» – за делікатний погляд і особливу

інтонацію.

«Технічна перерва», реж. Філіп Сотниченко

(Україна, 29’, 2017)

Іноді відбуваються дуже важливі події, які, на жаль, можуть залишитися непоміченими. Фільм є фіксацією подій, які відбуваються під час технічної перерви у супермаркеті. Вагітна касирка, приховуючи вагітність встигає здійснити чергову крадіжку в своєму ж супермаркеті, реалізувати вкрадене на ринку, втратити надію на материнство і знову зайняти своє робоче місце.

Стрічка здобула призи на численних кінофестивалях («Темні ночі» у Таллінні, «КіноШот» у Черкасах, WIZ-ART у Львові тощо) і була представлена у Національному конкурсі фестивалю «Молодість. Пролог» у жовтні 2017-го.

«Мить», реж. Юлія Тамтура

(Україна, 6’, 2018)

Той момент стане для нього вирішальним…

Фільм отримав приз Екуменічного журі 47-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» за найкращий студентський фільм міжнародної конкурсної програми.

Більш докладно з програмою FOCUS UKRAINE можна ознайомитись на сайті BEAST International Film Festival https://beastfilm.pt/focus-ukraine/