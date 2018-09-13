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Без угоди з ЄС Британія не платитиме за Brexit, - міністр

13 вересня, 2018 - 20:57
Фото Reuters

Велика Британія не платитиме ЄС фінансову компенсацію за вихід із блоку, якщо не буде досягнуто угоди з Брюсселем.

Про це заявив міністр з питань Brexit Домінік Рааб, повідомляє AFP.

"Одним із наслідків цього було б те, що ми не виплачуватимемо гроші, які було узгоджено. Це не загроза, це твердження факту як частини нашого плану у разі відсутності угоди", - сказав він.

Як відомо, у рамках угоди про перехідний період після Brexit Британія погодилася заплатити Євросоюзу від 35 до 39 млрд євро. Проте переговори про угоду зайшли у безвихідь, викликавши побоювання, що у березні 2019 року країна може вийти з Євросоюзу взагалі без будь-яких угод.

Джерело: День

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