Британія назвала інтерв'ю Петрова і Боширова образою британської розвідки

Інтерв'ю підозрюваних в отруєнні в Солсбері Олександра Петрова і Руслана Бошорова російському телеканалу є образою британської розвідки.

Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, повідомляє Sky News.

"Брехня і грубі фальсифікації в цьому інтерв'ю, яке було дано телеканалу, що спонсорується російською державою, є образою державних розвідслужб. Але що ще важливіше, вони глибоко образливі для постраждалих від цього жахливого нападу і їхніх близьких ", - сказав він.

Прес-секретар прем'єра заявив журналістам, що британська поліція "дуже чітко" виклала докази проти двох підозрюваних і кажучи про їх заперечення своєї причетності, він сказав, що "на жаль, це те, чого ми очікуємо".

"Вони люди, що перебувають у розшуку, і ми зробили всі кроки для забезпечення їх затримання і притягнення до відповідальності у Великій Британії, якщо вони знову виїдуть за межі Росії", - додав він.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, главред якого заявила, що чоловіки самі їй подзвонили і запропонували зустріч.

Нагадаємо, що депутат британського парламенту Джон Глен від міста Солсбері назвав заяви підозрюваних у отруєнні екс-співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії недостовірними.