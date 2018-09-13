Чехія допоможе Україні боротися за чисте повітря

У дослідженнях бере участь чеська екологічна організація "Арніка", яка об'єднує людей, які прагнуть поліпшити стан навколишнього середовища. «Арніка» працює по всьому світу: в Європі, Азії, Індії та Африці. Результати спільних досліджень чеських і українських екологів будуть доступні в жовтні.

Про це розповіла в ефірі Радіо Прага координатор "Арніки" Катержина Крейчова.

"Арніка" в цьому році працює в п'яти великих українських містах: Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Харкові та Маріуполі, тобто ми зосередили свої дослідження в центральній і східній Україні. Спільно з нашої київської партнерською організацією «Екодім» ми збираємо і узагальнюємо дані по цих містах. Всі вони є центрами важкої промисловості України, в них знаходяться металургійні заводи, шахти з видобутку різних видів металів і вугілля і, що не менш важливо, теплові електростанції. Але, не дивлячись на високий рівень забруднення, від якого страждають жителі цих міст, екологія поки не є в Україні широко обговорюваним питанням. Звичайно, в країні сьогодні дійсно багато серйозних проблем, на її сході йдуть військові дії. І все ж на екологію не можна дивитися крізь пальці, і ми хочемо допомогти вирішити цю проблему", - зазначила вона

Українські та чеські екологи вірять, що результати міжнародного дослідження зможуть вплинути на місцеву владу і змінити підхід держави до проблем екології, що в результаті змінить життя не тільки в Україні, але, можливо, і у всій Європі.