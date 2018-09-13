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Чехія підтримала збереження санкцій ЄС проти РФ

13 вересня, 2018 - 09:01
Фото Reuters

Санкції Європейського союзу проти Російської Федерації - виправдані і не підлягають скасуванню - до такого висновку під час наради у Празі дійшло верховне політичне керівництво Чехії, пише Radio Praha

"Президент, прем'єр-міністр, спікер нижньої палати парламенту, а також міністри оборони і закордонних справ дійшли висновку, що торговельні санкції ЄС проти Росії обґрунтовані і причини їх запровадження залишаються дійсними", - йдеться у матеріалі.

Radio Praha додає, що це рішення було ухвалено, "незважаючи на те, що президент Земан вже тривалий час виступає проти санкцій, посилаючись на їх неефективність".

Під час наради було також порушено питання міграційної політики ЄС.

"Керівництво країни підтримало позицію Чехії проти прийняття мігрантів та наголосило, що міграційна криза повинна бути вирішена у країнах походження", - підсумовується у матеріалі.

Нагадаємо, Європейська рада на засіданні 28-29 червня ухвалила принципове політичне рішення про продовження з 1 серпня на подальші шість місяців економічних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на посягання на суверенітет та територіальну цілісність України. Два тижні по цьому Рада ЄС формально затвердила юридичний акт на рішення глав держав та урядів країн-членів про продовження санкцій.

Джерело: День

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