Демчина поскаржився Генпрокуратурі на порушення з боку НАБУ

Перший заступник голови Служби безпеки Павло Демчина направив до Генпрокуратури заяву щодо вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Перший заступник голови СБ України Павло Демчина направив до Генеральної прокуратури заяву щодо вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Національного антикорупційного бюро України", - написала вона.

Як зазначає прес-секретар відомства, Демчина застерігає директора НАБУ Артема Ситника від знищення журналу вхідної реєстрації та інших документів, що підтверджують отримання старшим детективом Яндюком С.В. копій ухвали Володимирецького районного суду Рівненської області у цивільній справі №565/552/17 від 25.04.2017 р.

В опублікованій на сторінці Гітлянської у Facebook заяві Демчини йдеться, що 10 вересня поточного року сплив 18-місячний термін розслідування кримінальної справи щодо нього, порушеної за незаконне збагачення, і вона мала бути закрита. Однак, як стверджує Демчина, з метою недопущення закриття кримінальної справи прокурором 7 вересня старший детектив Яндюк склав і направив до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомлення йому про підозру у незаконному збагаченні.