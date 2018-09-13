День в ООС: Бойовики 15 разів обстріляли позиції ЗСУ

Упродовж поточної доби з 7:00 до 18:00 російські окупаційні війська 15 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил, унаслідок чого одного військовослужбовця було поранено.

Про це повідомляє прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

Протягом дня наші позиції було обстріляно з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Березове, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. При цьому ворог 5 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

По позиціях у районі населених пунктів Чермалик та Водяне російські окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Опорний пункт поблизу Кримського було обстріляно з мінометів калібру 120 мм. Ще по одній позиції наших військ неподалік Чермалика ворог гатив з мінометів обох калібрів.

Під час бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.