Депутат Британії назвав заяви підозрюваних в отруєнні Скрипалів неправдивими

Депутат британського парламенту Джон Глен від міста Солсбері назвав заяви підозрюваних у отруєнні екс-співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії недостовірними.

Про це депутат парламенту Джон Глен повідомив у своєму Twitter.

"Заяви Петрова та Боширова недостовірні та не збігаються з інформацією спецслужб, яку ми маємо на цих людей", — написав Глен.

Також Глен вказав, що він радіє, що в підозрюваних росіян була можливість ознайомитися з видатними пам'ятками, проте вважає дивним дводенний приїзд з нервово-паралітичною речовиною «Новичок» у багажі.

Salisbury welcomes tourists from around the world and is very much open for business. But the Petrov/Borishov statements are not credible and don't match the widely accepted intelligence we have on these individuals. (2/2)