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До суду надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Омеляна

13 вересня, 2018 - 12:19
Фото Reuters

До Солом'янського районного суду міста Києва у четвер надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якому сьогодні вручили підозру співробітники НАБУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу суду.

"13 вересня 2018 року до Солом'янського районного суду Києва надійшло клопотання про застосування відносно підозрюваного Омеляна В.В. запобіжного заходу", - повідомили у суді.

На підставі положення про автоматизовану систему документообігу суду та засад використання автоматизованої системи документообігу суду клопотання розподілено та передано в провадження судді Сергієнко Г.Л.

Про дату та час розгляду клопотання буде повідомлено додатково, вказали у суді.

Нагадаємо, міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні за 2015 і 2016 роки.

 

Джерело: УНН

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