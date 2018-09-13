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Філатов повідомив, що його забанив Facebook

13 вересня, 2018 - 17:06
Фото надано прес-службою Дніпровського міського голови

Особисту сторінку мера Дніпра Бориса Філатова в Facebook заблокували на місяць через коментар, який "розпалював ненависть".

Про це Філатов повідомив на своїй іншій сторінці в соцмережі.

"Мій особистий аккаунт Borys Filatov заблокований на 30 днів без можливості публікацій і користування будь-якими сервісами, включаючи месенджер", - написав він.

Філатов пояснив, що причиною блокування став його коментар місячної давності.

"Я відповів людині, яка ображала українську армію. Сидячи в Києві, товариш розповідав, що Україна бомбить Донбас. На що я запропонував йому їхати в Донецьк. І мене забанили - "за розпалювання ненависті", - додав мер Дніпра.

Також він повідомив, що цей місяць буде публікувати свої особисті пости на офіційній сторінці мера з хештегом #БАФ.

Джерело: День

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