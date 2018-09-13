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Глава міненерго США на переговорах у РФ виступив проти Nord Stream 2

13 вересня, 2018 - 20:09
Фото УНІАН

Сполучені Штати виступають проти російського проекту газопроводу "Північний потік-2", бо він загрожує енергетичній безпеці Європи.

Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі на зустрічі в Москві з російським колегою Олександром Новаком, повідомляє Укрінформ.

"Ми виступаємо проти "Північного потоку-2", який сконцентрує дві третини поставок російського газу в одному трубопроводі, що створить вразливе місце (для енергобезпеки Європи — ред.) у разі, якщо щось піде не так", — сказав Перрі.

Він додав, що у Вашингтоні розуміють "бажання європейських учасників ринку знизити залежність від єдиного постачальника".

Джерело: Укрінформ

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