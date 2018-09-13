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Google закриває поштовий сервіс Inbox

13 вересня, 2018 - 16:32
Фото Reuters

В Google вирішили закрити поштовий сервіс Inbox, який компанія відкрила 4 роки тому

Як пише The Verge, таке рішення було прийнято через бажання зосередиться виключно на Gmail.

Inbox функціонував з 2014 року на базі поштового клієнта Gmail. Від останнього він відрізнявся як за дизайном, так і за функціями роботи з листами.

У компанії припускали, то сервіс доповнить Gmail, спростивши роботу з поштою на мобільних пристроях. Тепер частина функційибуде інтегрована Gmail.

В Google зазначили, що компанія хоче використовувати "більш цілеспрямований підхід" в подальшому розвитку поштового сервісу.

"Оновлений сервіс Gmail був представлений в квітні цього року. Ми включили в нього багато тих функцій, які вам подобаються в Inbox, а також більш сучасні, такі як Smart Compose, яка дозволяє швидше створювати чернетки листів ", - йдеться у заяві компанії.

Робота Inbox буде припинена в кінці березня 2019 року. У повідомленні також йдеться, що додаток Inbox буде повністю видалено з усіх магазинів. API додатка також буде недоступний.

"Ми розуміємо, що зміни - це завжди важко. Тому ми створили перехідний гайд для того, щоб допомогти вам легко перейти з Inbox в новий Gmail. Всі ваші переписки вже чекають вас у Gmail. Побачимося там", - додали в Google.

Джерело: День

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