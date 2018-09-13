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Гройсман: IT-індустрія дає Україні понад 3% ВВП

13 вересня, 2018 - 10:14
Фото Reuters

Індустрія інформаційних технологій в Україні посідає третє місце за обсягами експортної виручки. Про це зазначив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у привітанні працівників української ІТ-індустрії з Днем програміста.

"Сьогодні індустрія інформаційних технологій в Україні це: понад 120 тис. високооплачуваних робочих місць, кількість яких постійно зростає; третє місце за обсягами експортної виручки, понад 3% ВВП країни. Пишаюся українськими талантами!", - наголосив Гройсман.

Він додав, що завдяки своїм знанням, навичкам та наполегливості нашим співвітчизникам вдалося з нуля побудувати одну з найпотужніших галузей країни, визнану у всьому світі.

Нагадаємо, День програміста відзначають у 256-ий день року (у високосний рік це 12 вересня, а у невисокосний - 13 вересня). Свято неофіційно відзначається в Україні та ряді інших країн, включаючи Аргентину, Ізраїль, Бангладеш, Чилі, Бразилію, Мексику, Австрію, Німеччину, Канаду, Китай, Хорватію, Чехію, Францію, Індію, Бельгію, Австралію, Польщу, Румунію, Ірландію, Італію, Сербію, Словенію, Велику Британію та США.

Джерело: День

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