Холодницький: САП проситиме 5 мільйонів застави для Омеляна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде просити у суді про обрання міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну запобіжного заходу у вигляді застави на 5 млн гривень. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький, передає "РБК-Україна".

За словами Холодницького, слідство попросить суд обрати для підозрюваного у незаконному збагаченні Омеляна запобіжний захід у вигляді застави. Він уточнив, що прокурори мають намір просити 5 млн гривень застави.

Нагадаємо, сьогодні Національне антикорупційне бюро оголосило Омеляну підозру в незаконному збагаченні і приховуванні доходів. За даними слідства, витрати міністра за останні кілька років істотно перевищували його офіційні доходи. Мова йде про придбання нового позашляховика BMW X5 2015 випуску, а також великі суми в іноземній валюті.

Пізніше стало відомо, що клопотання про обрання запобіжного заходу Омеляну надійшло до Солом'янського районного суду Києва. За словами прес-секретаря суду, дата засідання ще не відома, а розгляд справи відбудеться в приміщенні на Вознесенському узвозі.