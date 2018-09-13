Клімкін закликав ЄС запровадити санкції проти відповідальних за ув'язнення українських бранців Кремля

Голова Міністерства закордонних справ Павло Клімкін закликав держави Європейського Союзу запровадити санкції проти відповідальних за незаконне ув’язнення українців у Росії та тимчасово окупованому Криму.

Про це міністр написав у своєму Twitter, дякуючи за нещодавнє продовження індивідуальних санкцій ЄС.

"Вдячний Раді ЄС за продовження пов’язаних з Росією санкцій проти 155 осіб і 14 компаній до березня 2019 року. 70 політв'язнів - ще один наслідок російської агресії. Закликаю європейських друзів запровадити обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за їхнє незаконне позбавлення волі", - написав міністр.

Як повідомлялося, 13 вересня ЄС продовжив дію персональних санкцій проти росіян та сепаратистів в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу. Санкції продовжені до 15 березня 2019 року.