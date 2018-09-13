Колишнього президента Сальвадору посадили на 10 років

Суд Сальвадору засудив колишнього президента країни Антоніо Саку до 10 років позбавлення волі за розтрату та відмивання бюджетних коштів на суму понад 300 мільйонів доларів США. Про це пише Reuters.

Зазначається, що Сака отримав п'ять років за відмивання грошей та ще п'ять за розтрату.

Він також буде змушений повернути вкрадені 260 мільйонів доларів США до державного бюджету.

Суд також засудив ще шістьох колишніх чиновників з уряду Саки. Вони отримали від 3 до 16 років за те, що брали участь в корупційній діяльності.

Нагадаємо, Антоніо Сака перебував на посаді президента Ель-Сальвадору із 2004 до 2009 року. Він визнав свою провину у суді щодо відмивання грошей та розтрати бюджетних коштів на суму понад 300 мільйонів доларів США.