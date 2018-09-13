Львів обіцяє перейти на "зелену" енергетику

Міська влада взяла на себе зобов’язання щодо поступового, але цілковитого у підсумку, до 2050 року, переведення міської енергосистеми на відновлювані джерела енергії. Відповідний меморандум сьогодні, 13 вересня, під час Міжнародного екофоруму «Вода та Енергія» підписали міський голова Андрій Садовий та регіональна координаторка у регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії міжнародної організації «350.org» Світлана Романко. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Згідно з текстом меморандуму, Львів зобов’язується також розробити та затвердити енергетичний план міста, прийняти кліматичну стратегію та реалізувати її із залученням до процесу громадськості.

«Мета, яку ми перед собою поставили, – дуже амбітна: перейти до 2050 року на відновлювані джерела енергії, – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий. – Це означає і максимальну підтримку електротранспорту, і максимальні інвестиції в очисні споруди та новітні технології, які дадуть можливість використовувати не нафту чи газ, а енергію сонця і вітру. Це ціль, яку ставлять перед собою найуспішніші міста і країни світу. А ми хочемо бути там, де найкращі. Роль Львова – бути таким собі локомотивом, який повинен тягнути це все вперед, щоб інші міста доєднувались. Адже саме міста є дуже потужними двигунами, які дають драйв для цілої країни. До того ж, реформи в містах можна робити навіть швидше, ніж загалом в Україні».

Регіональна координаторка міжнародної кліматичної організації «350.org» Світлана Романко нагадала, що саме використання нафти і газу спричинює надмірні викиди СО2в атмосферу, підсилюючи парниковий ефект та кліматичні аномалії. Відтак кожен підписаний меморандум – це важливий крок у розбудові спроможності міст працювати над переходом на чисту відновлювану енергію та позбавленні залежності від викопного палива.

Львів – четверте місто України (після Житомира, Кам'янця-Подільського та Чорткова), яке долучається до «зеленої» ініціативи. Організатори екофоруму повідомили, що кілька днів тому такі ж зобов’язання взяло на себе Кутаїсі (Грузія).

Міжнародний форум «Вода та енергія» триватиме два дні. Серед обговорюваних питань – чиста вода, модернізація очисних споруд, зменшення втрат води, переробка побутових відходів, концепція «зеленого міста».

Екозахід відбувається у Львові вчетверте. Торік форум відвідали понад 600 учасників з 10 країн світу. Успішні практики підвищення екологічної і енергетичної безпеки 2017-го презентували 88 компаній. На думку організаторів, екофорум – вагома платформа, де професіонали «зеленої» сфери діляться досвідом впровадження екологічних ініціатив та обговорюють можливості сталого розвитку України в цілому та Львова зокрема.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.