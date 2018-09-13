На Вінниччині каменотеси з усієї України створюють меморіал на честь українських захисників усіх часів

У Державному історико-культурному заповіднику «Буша», що розташований у Ямпільському районі Вінницької області, проходить ХXXІІ Всеукраїнський пленер скульпторів-каменотесів «Подільський оберіг». Цього року його учасниками стали майстри-каменотеси з різних куточків України – Київщини, Вінниччини, Харківщини, Одещини та Львівщини. До 23 вересня вони працюватимуть над авторськими скульптурами та створенням спільного меморіалу на знак пам’яті усіх українських захисників – від козаків до кіборгів. В. о. директора Державного історико-культурного заповідника «Буша» Ірина Захарчук каже, що встановлять пам’ятний знак на території заповідника, а відкриють на Покрову.

«Щороку ми пропонуємо майстрам-каменотесам нову тему для своїх робіт. Цього року вона називається «Вони ніколи не підуть у небуття», тобто присвячена нашим захисникам, – розповідає Ірина Захарчук. – Ідея полягає в тому, щоб скульптори не лише створити по одній-дві авторські роботи, але витесали з місцевого пісковика меморіал для українських героїв всіх періодів історії. Попередня його назва «Воїни світла». Він складатиметься з плит-періодів «Київська Русь», «Козацька Україна», «УНР», «Крути» та сучасна Україна – а це наші славетні Герої Небесної Сотні, кіборги й АТОвці».

Пленер «Подільський оберіг» був започаткований ще у 1986 році краєзнавцями-ентузіастами. Головною його метою є відродження та збереження багатовікової традиції подільських каменотесів та розвитку художніх промислів. За роки проведення слава бушанського пленеру рознеслася по всій Україні і за її межами. Щорічно він збирає майстрів з усієї країни, що дозволило створити на території заповідника унікальне явище – Бушанський музей скульптури під відкритим небом. Нині там встановлено понад 200 скульптур, які відтворюють образи учасників і героїв оборони Буші, історичні постаті, літературні персонажі козацтва, образи української міфології та народної творчості. Близько 70 скульптур прикрашають центральні вулиці і площі в районних центрах області та за її межами.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором