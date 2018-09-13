НАТО обіцяє допомогти Україні боротися з корупцією в армії

У НАТО задоволені співпрацею з Україною щодо виховання доброчесності керівної ланки сектору безпеки і оборони і готові й надалі допомагати нашій державі подолати корупцію в цій сфері.

Про це заявив у виступі на відкритті семінару "День виховання доброчесності для керівної ланки" заступник генерального секретаря НАТО з питань політики та політики безпеки Алехандро Альваргонсалес, повідомляє Укрінформ.

"Я хочу висловити своє задоволення співпрацею, яка була встановлена між НАТО і Україною, зокрема, у вихованні доброчесності і належного управління... Україна і НАТО завжди разом, і НАТО завжди стоїть на тому, щоб допомагати Україні всілякими способами подолати корупцію", - сказав Альваргонсалес.

У цьому контексті він нагадав, що голови країн-членів НАТО на Варшавському саміті 2007 року підкреслили, що корупція є викликом для безпеки і миру.

Заступник генсека НАТО також зазначив, що не тільки інституції НАТО, але багато інших країн, які не є членами Альянсу, готові надати Україні допомогу у забезпеченні доброчесності, звітності та прозорості сектору безпеки і оборони.

Нагадаємо, НАБУ вручили підозру Міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.