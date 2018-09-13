Науковці розробили "вбивцю" супербактерій

Дослідники з біотехнологічної корпорації Genentech стверджують, що розробили новий ряд препаратів, які можуть проникати крізь мембрану клітини найнебезпечніших бактерій. Речовина з кодовою назвою G0775, здатна знищувати так звані грам-негативні бактерії, пише Science Alert, передає "Новое время".

Ці бактерії відрізняються тим, що у них є зовнішня мембрана, яка перешкоджає проникненню речовин всередину клітини. Звичайні антибіотики, такі, як пеніцилін, проникають в клітини грам-позитивних бактерій і знищують їх, а ось з грам-негативними впоратися не можуть.

Назва цих бактерій пов'язане з ім'ям данського бактеріолога Ганса Християна Грама, який виявив, що у частини бактерій фіолетовий барвник проникає всередину клітини, а у частини - ні. Більшість так званих супербактерій теж належать до грам-негативних.

Водночас як вчені знайшли безліч витончених способів боротися зі ростанням грам-позитивних бактерій, грам-негативні все ще є проблемою - згідно дослідникам, що стояли за останнім відкриттям, подвійна мембрана таких бактерій протягом десятиліть перешкоджала зусиллям з пошуку ефективних для них антибіотиків.

Щоб спроектувати нову зброю в боротьбі з бактеріями, вчені звернули увагу на клас молекул, які називаються аріломіцини. Вони вже показали свій потенціал як антибіотики проти грам-позитивних бактерій, таких як стафілокок. Ці хімічні речовини працюють шляхом блокування ферменту, який заважає білкам переміщатися через мембрану бактерій.

"У цьому дослідженні ми використовували методи медичної хімії для зміни аріломіцина з метою розробки модифікованих молекул, включаючи G0775, які на порядок більш ефективні, ніж аріломіцин, і здатні ефективно проникати через бактеріальну зовнішню мембрану", - пояснюють дослідники.

За словами авторів роботи, нова речовина під час тестів успішно знищила штам бактерії Klebsiella pneumoniae, який вже стійкий до 13 антибіотиків.

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