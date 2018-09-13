Омелян відкинув звинувачення НАБУ в незаконному збагаченні і планує судитися

Міністр інфраструктури Володимир Омелян відкинув звинувачення НАБУ в незаконному збагаченні і має намір подати в суд на слідчих Бюро.

"Я категорично спростовую все висунуті мені зауваження і звинувачення. Я буду захищати своє ім'я, честь і гідність законним шляхом. І я буду вимагати притягнення до відповідальності слідчих НАБУ", - цитує Омеляна Інтерфакс-Україна.

Також він заявив, що на нього здійснюється тиск з боку керівництва НАБУ і йому відомо про "факти політичного співробітництва керівництва НАБУ з українськими політиками".

Омелян додав, що підтримує європейську практику відходу у відставку чиновників у зв'язку з виникаючими підозрами, однак не має наміру залишати пост міністра інфраструктури.

"Такого приводу для радості я їм не дам", - додав Омелян.

Нагадаємо, що Омеляну повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.