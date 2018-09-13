Омеляну повідомлено про підозру у незаконному збагаченні

Міністру інфраструктури Володимиру Омеляну співробітники Національного антикорупційного бюро вручили підозру в незаконному збагаченні та недекларуванні.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За інформацією слідства, Омелян за час перебування на державній службі (з січня 2000 року до 26 квітня 2018 року) отримав 2,17 мільйони гривень офіційного доходу, тоді як його витрати лише за 7 років склали щонайменше 3,45 мільйони.

У НАБУ заявили, що в 2015 році Омелян, коли вже був на посаді міністра інфраструктури, придбав новий позашляховик BMW X5 та отримав готівкою 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро. А загалом вартість цих активів міністра на той час становила 4,23 мільйони гривень.

"У декларації за обидва роки посадовець умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого він є, та який перебував у його володінні й користуванні. Не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою", — йдеться в заяві детектів Бюро.

Також, за даними слідства, міністр вніс неправдиву інформацію до декларації щодо вартості його авто Volvo S80 2007 року випуску, придбаного в 2016 році.

У НАБУ додали, що вирішують питання про обрання Омеляну запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше НАБУ відкрило справу проти нардепа Купрія.