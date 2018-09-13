ООН: Кількість обшуків в окупованому Криму зросла утричі

Кримських татар часто обшукувала поліція та ФСБ в їхніх домівках, приватних підприємствах і місцях для зібрань, після яких часто відбувалися затримання.

Про це йдеться у тематичній доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає УНН.

"УВКПЛ задокументувало 57 обшуків у 2017 році, з яких 53 стосувалися об’єктів приватної власності кримських татар, а за перше півріччя 2018 року - 38 обшуків, з яких 30 стосувалися таких об’єктів. Кількість обшуків, проведених у першому півріччі 2018 року, майже втричі більша порівняно з аналогічним періодом 2017 року, коли було задокументовано 14 обшуків, з яких 11 стосувалися об’єктів приватної власності кримських татар", - зазначили в місії.

Хоча обшуки зазвичай проводилися на підставі рішення суду, деякі з них були проведені без будь-якого дозволу або представлялися як "огляд помешкання" - слідча дія, яка не вимагає рішення суду, якщо проводиться за згодою власника майна, йдеться в доповіді.

В ООН підкреслили, що такі рейди часто здійснювалися з надмірним застосуванням сили, а обсяг обшуку не був виправданий обставинами, виходячи за межі законної мети, а саме запобігання злочину й захист прав і свобод інших осіб.

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Бахчисараї російські силовики провели обшук у будинку активіста "Кримської солідарності".