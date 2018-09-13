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Пілоти Ryanair анонсували страйк у п'яти країнах

13 вересня, 2018 - 14:31
Фото з відкритих джерел

Сім профспілок пілотів та бортпровідників авіакомпанії Ryanair з п'яти країн проведуть 24-годинний страйк 28 вересня. Про це заявив представник бельгійської спілки, передає Reuters.

"Страйк відбудеться в Італії, Португалії, Іспанії, Бельгії та Нідерландах", - заявив Ів Ламбот.

Напередодні німецькі пілоти Ryanair також погрожували новими страйками. Страйкарі місяцями вимагають від авіакомпанії кращої оплати праці та поліпшення робочих умов. 

Бюджетний авіаперевізник попередив про можливі звільнення і закриття кількох баз у Німеччині та Ірландії, якщо співробітники авіакомпанії продовжать страйкувати. Пілоти Ryanair та бортпровідники вже провели страйки в Італії, Португалії, Іспанії, Бельгії, Німеччині, Швеції та Нідерландах.

Як повідомлялося раніше, ірландська авіакомпанія Ryanair 25 та 26 липня через страйк співробітників скасувала 600 рейсів у Бельгії, Іспанії, Італії та Португалії

Джерело: День

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