Польща голосуватиме проти санкцій ЄС щодо Угорщини

Польща не схвалює застосування штрафних заходів проти Угорщини і буде голосувати проти будь-яких санкцій Європейського союзу щодо цієї країни.

Про це повідомляється у заяві міністерства закордонних справ Польщі, поширеному у середу, 12 вересня, в Twitter.

Європарламент вже схвалив резолюцію із закликом застосувати дисциплінарні заходи до Угорщини через порушення країною європейських норм та принципів верховенства права. За документ проголосували 448 депутатів, 197 висловилися проти, 48 утрималися.

"Польща буде голосувати проти можливих санкцій проти Угорщини", − зазначається в заяві.

У повідомленні також особливо наголошується, що Варшава з крайньої стурбованістю прийняла рішення Європейського парламенту щодо Угорщини - "кожна держава-член ЄС має суверенне право проведення внутрішніх реформ, які вважає необхідними", пише МЗС, дане рішення це суверенне право порушує.

На думку МЗС Польщі, заходи, спрямовані проти країн-членів ЄС "служать тільки для поглиблення поділу у Європейському союзі, посилюючи нинішню відсутність довіри громадян до європейських інститутів"; у структурі закликали до скасування резолюції та пошуку вирішення проблеми іншими шляхами.

Нагадаємо, Європарламент підтримав запровадження санкцій щодо Угорщини.