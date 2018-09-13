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Порошенко призначив Бецу послом Естонії

13 вересня, 2018 - 19:33
Фото: qha.com.ua

Президент Петро Порошенко призначив речницю Міністерства закордонних справ Мар'яну Бецу послом України в Естонії.

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

"Призначити Бецу Мар'яну Олександрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Естонській Республіці", - йдеться у документі.

На дипломатичній службі в МЗС Беца працює з 2001 року. У 2001-2005 та 2009-2012 роках вона працювала на дипломатичних посадах в Договірно-правовому департаменті МЗС України.

Двічі Беца працювала за кордоном: з 2005 до 2009 року - у посольстві України в Королівстві Нідерланди, а з 2012 до червня 2015 року - у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні (питання ОБСЄ).

Джерело: День

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