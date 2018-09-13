Проведення "виборів" в ОРДЛО грубо суперечить зобов'язанням РФ за Мінськими угодами, - Держдеп США

Сполучені Штати Америки засуджують оголошення плану проведення "виборів" у так званих "Донецькій та Луганській народних республіках". Про це йдеться у заяві офіційного представника Держдепу Хізер Науерт, передає "Укрінформ".

"Враховуючи постійний контроль над цими територіями з боку Російської Федерації, такі вибори немислимі і грубо суперечать зобов'язанням Росії за Мінськими угодами", - наголосила Науерт.

Вона зазначила, що створюючи фальшиві процедури, Росія ще раз демонструє ігнорування міжнародних норм і підриває зусилля щодо досягнення миру на сході України.

"Так званим "народним республікам", створеним Росією, немає місця в українському конституційному ладі", - йдеться у заяві.

"Сполучені Штати як і раніше повністю віддані дипломатичним зусиллям із врегулювання конфлікту, спровокованого Росією на сході України. Підтримка США суверенітету та територіальної цілісності залишається непохитною", - сказала представник Держдепу.

Раніше спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що заплановані окупантами на осінь "вибори" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей - нелегітимні і порушують логіку мінського процесу.

Додамо, ЄС наголошує, що анонсовані "вибори" в ОРДЛО суперечать мінським домовленостям.