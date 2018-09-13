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РФ стягує війська до українського кордону, прикриваючись участю у “Схід-2018”, - розвідка

13 вересня, 2018 - 13:55
Фото Reuters

Російське воєнно-політичне керівництво збільшує кількість військ Збройних Сил РФ неподалік кордонів з Україною.

Про це сьогодні на брифінгу у Києві із посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Під виглядом участі у маневрах “Восток-2018” у райони зосередження вздовж українського кордону зі східних регіонів Росії переміщено окремі військові частини на штатній техніці, у т.ч. артилерійські підрозділи, які мають на озброєнні РСЗВ “Ураган”, — сказав речник.

За його словами, у зазначених районах розгорнуто військові польові табори, на базі яких формуються спеціальні загони для забезпечення прихованої ротації та посилення передових позицій з’єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ.

За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, частина загонів так званих “новобранців” комплектується виключно представниками Дагестану і Чечні. Водночас там формуються і так звані “казачі загони”, частина з яких вже прибула у підпорядкування 1-го армійського корпусу окупантів.

Крім того, за словами речника, під виглядом маневрів командування ЗС РФ здійснює транспортування до кордону з Україною нових партій озброєння, інженерного обладнання та іншого майна для прихованої передачі до частин і підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів російсько-окупаційних військ.

Нагадаємо, за добу бойовики 38 разів обстріляли позиції ЗСУ.

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