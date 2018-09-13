Штати стали найбільшим у світі виробником нафти

Вперше за 45 років США стали світовим лідером за обсягом видобутої нафти. Про це йдеться в повідомленні Адміністрації США із питань енергетичної інформації.

"Цього року США, вірогідно, обійшли Росію та Саудівську Аравію, ставши найбільшим виробником сирої нафти у світі", - йдеться у повідомленні.

При цьому у США зазначили, що ці висновки ґрунтуються на попередніх підрахунках.

"Вперше за понад два десятиліття у лютому видобуток сирої нафти у США перевищив її виробництво у Саудівській Аравії. У червні та серпні США обійшли РФ у видобутку сирої нафти вперше із лютого 1999 року", - наголошується у документі.

Експерти Адміністрації із питань енергетичної інформації прогнозують, що США видобуватимуть більше нафти за Саудівську Аравію та Росію упродовж цього та наступного років.

"Здешевлення нафти у середині 2014-ого призвело до того, що американські виробники обмежили свої затрати й тимчасово зменшили видобуток нафти. Однак, після зростання цін на початку 2016-ого, інвестиції та виробництво почали зростати. Натомість, РФ та Саудівська Аравія зберегли відносно стабільний рівень зростання видобутку нафти упродовж останніх років", - підсумували вони.

Раніше у серпні Міненерго США оголосило про підготовку продажу нафти зі стратегічних запасів. Усього на торги виставлять 11 млн барелів. Нафта на продаж надійде з Техасу й Луїзіани.